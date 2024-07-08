Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана вышли на свободу

Всех сыновей экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова освободили после административного ареста, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.
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