Жителей Петербурга предупредили о съемках Парка 300-летия Санкт-Петербурга с использованием беспилотников

В период с 30 ноября по 5 декабря Пресс-служба Парка 300-летия Санкт-Петербурга предупредила жителей и гостей Северной столице о предстоящих кадастровых съемках, которые будут проводиться с использованием беспилотного оборудования.
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