"План Трампа" по урегулированию конфликта на Украине.Издание The Telegraph опубликовало пункты соглашения, которые будут сегодня вынесены США на переговорах в Лондоне по началу мирного урегулирования на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии