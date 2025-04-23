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"План Трампа" по урегулированию конфликта на Украине

"План Трампа" по урегулированию конфликта на Украине

"План Трампа" по урегулированию конфликта на Украине.Издание The Telegraph опубликовало пункты соглашения, которые будут сегодня вынесены США на переговорах в Лондоне по началу мирного урегулирования на Украине.

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