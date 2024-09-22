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Борис Рожин: Предатели России. ФСБ РФ продолжает выявлять и отлавливать завербованных жителей в российских регионах и агентов спецслужб Украины. Каждый день ведомство рассказывает о задержании преступ

Борис Рожин: Предатели России. ФСБ РФ продолжает выявлять и отлавливать завербованных жителей в российских регионах и агентов спецслужб Украины. Каждый день ведомство рассказывает о задержании преступ

Предатели РоссииФСБ РФ продолжает выявлять и отлавливать завербованных жителей в российских регионах и агентов спецслужб Украины.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Предатели Родины в первую очередь те, кто нагуливает харю патриотическими речами, а сам балдеет подальше от фронта.
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12 час.

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