Немецкая оппозиция почуяла ветер перемен в Германии

В ФРГ появилась партия, выступающая за улучшение отношений с Россией @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press Tекст: Илья Абрамов,Алёна Задорожная Одна из самых популярных политиков Германии – Сара Вагенкнехт – объявила о создании собственного движения.
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