Военкор Стешин: Никаким замирением на ЛБС даже и не пахнет

Россия и Украина столкнулись в жестоком противостоянии. Трамп, конечно, стремится использовать это в своих интересах, но вмешаться между сторонами не представляется возможным, как отмечает военкор Дмитрий Стешин в своей статье для «КП».
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