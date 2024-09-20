🏆 В Крыму проходит конкурс на лучшего дояра В Раздольненском районе в четвёртый раз проходит конкурс профессионального мастерства среди операторов машинного доения.
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🏆 В Крыму проходит конкурс на лучшего дояра В Раздольненском районе в четвёртый раз проходит конкурс профессионального мастерства среди операторов машинного доения.