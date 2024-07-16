Столярное дело, виноделие и фотография: юные победители профессиональных чемпионатов о выборе профессии

СВОИМИ РУКАМИ Юные крымчане не только выбирают рабочие профессии, но и становятся в них лучшими. О секретах мастерства мы расспросили победителей международных и всероссийских профессиональных чемпионатов.
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