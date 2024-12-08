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КХЛ. «Амур» — «Адмирал». Прямая трансляция: смотреть онлайн

КХЛ. «Амур» — «Адмирал». Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, 8 декабря, в Хабаровске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Амуром» и «Адмиралом» из Владивостока.

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