«На два фронта»: в США сделали неожиданное заявление об Украине

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Комментарии
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Лев Добрый
Пиндо-сранцам надо перестать ссылаться на старого маразматика Джо, потому что ОН без бумажки не скажет, когда последний раз в нужник ходил!👀😱👈😜
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3 д.
Aнатолий Райков
Какой нужник?Если ему надевают последнюю американскую разработку.Гиперзвуковые,высокоточные,с запахом гнилого,зелёного,польского яблока памперсы.Значит он обгадится может в любой момент,даже за трибуной.
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2 д.

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