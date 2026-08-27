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Военное обозрение

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Система ПВО Югославии и Сербии: ПЗРК и самоходные ЗРК

Система ПВО Югославии и Сербии: ПЗРК и самоходные ЗРК

В Югославии велось создание войсковых ЗРК ближней зоны, но на вооружение они не поступили. Ввиду малочисленности и уязвимости к помехам, имеющиеся ЗРК не смогли оказать сопротивления самолётам НАТО в 1999 году.

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