В США заявили о негласных консультациях с Россией и Китаем и ответили критикующей РФ Европе

ВАШИНГТОН, 2 сентября, ФедералПресс. Соединенные Штаты провели негласные консультации с Россией и Китаем по вопросам соблюдения вторичных санкций против Ирана, а также заявили о необходимости взаимодействия для урегулирования украинского конфликта.