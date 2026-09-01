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В США заявили о негласных консультациях с Россией и Китаем и ответили критикующей РФ Европе

В США заявили о негласных консультациях с Россией и Китаем и ответили критикующей РФ Европе

ВАШИНГТОН, 2 сентября, ФедералПресс. Соединенные Штаты провели негласные консультации с Россией и Китаем по вопросам соблюдения вторичных санкций против Ирана, а также заявили о необходимости взаимодействия для урегулирования украинского конфликта.

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