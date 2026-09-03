Родителям рассказали, как проложить безопасный маршрут ребенка до школы

Безопасный школьный маршрут нужно оценивать по принципу "от двери до двери" Самая короткая дорога до школы не всегда является самой безопасной для ребенка.
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