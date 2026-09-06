Таинственные «представители Европы» прибыли в Киев до приезда Кушнера и Уиткоффа

Американская делегация только добиралась до Киева, когда там уже появились неизвестные гости из Европы.
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Может пора их хлопнуть? А то они в бывшую и будущую Российскую провинцию как к себе домой ездят