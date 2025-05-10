Ветеранам ВОВ предложили вдвое увеличить ежемесячные выплаты

Депутаты Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили на заключение в правительство России законопроект, которым предлагается вдвое увеличить ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.
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