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Кухня и дом

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Самые актуальные требования к интерьеру современной гостиной — многозадачность, универсальность и гибкий характер

Самые актуальные требования к интерьеру современной гостиной — многозадачность, универсальность и гибкий характер

﻿﻿В современной гостиной отправной точкой планировки считается зона просмотра телевизора или домашнего кинотеатра, включающая в себя диван, кресла, журнальный столик и мультимедийный шкаф, например, комод под телевизор, «стенку» с нишей для большого экрана, полками для акустических систем, игровой приставки и другого оборудования.

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