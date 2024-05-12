﻿﻿В современной гостиной отправной точкой планировки считается зона просмотра телевизора или домашнего кинотеатра, включающая в себя диван, кресла, журнальный столик и мультимедийный шкаф, например, комод под телевизор, «стенку» с нишей для большого экрана, полками для акустических систем, игровой приставки и другого оборудования.