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Крымская газета

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В Крыму предупредили о новом виде электронного мошенничества

В Крыму предупредили о новом виде электронного мошенничества

Дистанционные мошенники придумали новый способ обмана граждан: они создают поддельные рабочие чаты, где под видом коллег пытаются узнать, например, код для входа на Госуслуги или заставить перейти по вредоносным ссылкам.

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