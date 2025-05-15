В Крыму предупредили о новом виде электронного мошенничества

Дистанционные мошенники придумали новый способ обмана граждан: они создают поддельные рабочие чаты, где под видом коллег пытаются узнать, например, код для входа на Госуслуги или заставить перейти по вредоносным ссылкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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