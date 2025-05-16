Децентрализованная сеть оракулов Chainlink заключает партнерство с Dolomite

DeFi-протокол Dolomite объявил о внедрении технологии кроссчейн-взаимодействия от Chainlink (CCIP), которая обеспечит безопасную и эффективную передачу активов между блокчейн-сетями VeraChain, Ethereum Mainnet и Avitrum.
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