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Рост доходности облигаций Японии выше 3% создает риски для Bitcoin

Рост доходности облигаций Японии выше 3% создает риски для Bitcoin

Доходность долгосрочных государственных облигаций Японии продолжает расти, усиливая внимание инвесторов к возможному влиянию японского рынка на глобальную ликвидность.

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