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Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США и обвинил его в попытке уничтожения американской демократии

Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США и обвинил его в попытке уничтожения американской демократии

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп назвал нынешнего главу государства Джо Байдена самым коррумпированным президентом Соединенных Штатов и обвинил его в попытке уничтожения американской демократии.

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