На ВДНХ заработали экспозиции "Россия в движении" и "Строим будущее"

На выставке-форуме "Россия" заработали экспозиции Министерства транспорта "Россия в движении" и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации "Строим будущее", на которых гости могут ознакомиться с главными достижениями в обеих отраслях.
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