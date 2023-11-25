На ВДНХ заработали экспозиции "Россия в движении" и "Строим будущее"

На выставке-форуме "Россия" заработали экспозиции Министерства транспорта "Россия в движении" и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации "Строим будущее", на которых гости могут ознакомиться с главными достижениями в обеих отраслях.