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Калужские новости

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Сразу 11 БПЛА сбили в регионе, в том числе над Калугой

Сразу 11 БПЛА сбили в регионе, в том числе над Калугой

Днем 10 июля в Калужской области уничтожили 11 беспилотников - на окраине Калуги, а также в Боровском, Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльском, Хвастовичском и Юхновском МОДнем 10 июля в Калужской области уничтожили 11 беспилотников - на окраине Калуги, а также в Боровском, Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльском, Хвастовичском и Юхновском МО.

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