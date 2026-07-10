Сразу 11 БПЛА сбили в регионе, в том числе над Калугой

Днем 10 июля в Калужской области уничтожили 11 беспилотников - на окраине Калуги, а также в Боровском, Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльском, Хвастовичском и Юхновском МОДнем 10 июля в Калужской области уничтожили 11 беспилотников - на окраине Калуги, а также в Боровском, Дзержинском, Малоярославецком, Перемышльском, Хвастовичском и Юхновском МО.