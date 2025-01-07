Новосибирцы покупают бананы почти дешевле всех в Сибири

Новосибирская область заняла восьмое место в СФО по средней стоимости килограмма бананов.Согласно данным Росстата, на конец ноября 2024 года, килограмм бананов в Новосибирской области оказался чуть ли не самым дешёвым в Сибири.
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