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Новосибирцы покупают бананы почти дешевле всех в Сибири

Новосибирцы покупают бананы почти дешевле всех в Сибири

Новосибирская область заняла восьмое место в СФО по средней стоимости килограмма бананов.Согласно данным Росстата, на конец ноября 2024 года, килограмм бананов в Новосибирской области оказался чуть ли не самым дешёвым в Сибири.

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