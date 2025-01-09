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Учёные предрекли 30-метровые цунами и мощные землетрясения в Америке

Учёные предрекли 30-метровые цунами и мощные землетрясения в Америке

Учёные просят власти как можно скорее обратить внимание на их тревожное открытие.В ходе очередного исследования учёные из Колумбийского университета пришли к выводу о том, что для побережья США вполне реальная угроза крайне мощного цунами и сильнейших землетрясений.

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