В ЕС растут опасения, что Трамп отменит антироссийские санкции

Чиновники Евросоюза анализируют сотни антироссийских указов и санкций, введенных президентом США Джо Байденом, на фоне растущей обеспокоенности тем, что избранный американский президент Дональд Трамп может отменить их.
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