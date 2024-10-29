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Закон, порядок, государство

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Хабаровские полицейские выявили нелегалов на складе маркетплейса

Сотрудники отдела по вопросам миграции, уголовного розыска, отдельного батальона патрульно-постовой службы и других подразделений УМВД России по г.

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