«Колониализм» и «оккупация»: в учебниках по истории Таджикистана и Узбекистана процветает русофобия Ещё в марте этого года историк Александр Дюков обратил внимание на то, что в официальной программе учебного курса истории Таджикистана, на которую выделялись средства из российского бюджета, говорится о «российской оккупации» Средней Азии и «русской колонизации».