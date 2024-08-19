Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 919 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ПавелЗзаварзин
    Удивляться нечему... эти страны жили и будут тысячи лет жить по принципу "баи и рабы"«Колониализм» и «...
  • Россиянин
    Одного буддийского монаха спросили: "Что есть мир?" Он ответил просто: Мира на самом деле не существует. Все что нас ...«Мы русские. С на...
  • Юрий Ильинов
    Wildcat Лучше, чем телевизор смотреть. Можно перечитывать с любого места и содрогаться: "Несмотря на то, что с приг...Вторжение ВСУ в К...

«Колониализм» и «оккупация»: в учебниках по истории Таджикистана и Узбекистана процветает русофобия

«Колониализм» и «оккупация»: в учебниках по истории Таджикистана и Узбекистана процветает русофобия

«Колониализм» и «оккупация»: в учебниках по истории Таджикистана и Узбекистана процветает русофобия Ещё в марте этого года историк Александр Дюков обратил внимание на то, что в официальной программе учебного курса истории Таджикистана, на которую выделялись средства из российского бюджета, говорится о «российской оккупации» Средней Азии и «русской колонизации».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ПавелЗзаварзин
Удивляться нечему... эти страны жили и будут тысячи лет жить по принципу &quot;баи и рабы&quot;
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх