Пешеланский «Шахтёр» стал чемпионом Нижегородской области по футболу

За тур до финиша до завершения турнира высшей лиги чемпионата Нижегородской области футболисты пешеланского «Шахтёра» досрочно стали обладателями золотых наград.
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