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Британцы построили дешёвый спорткар и предлагают чертежи всем желающим

Британцы построили дешёвый спорткар и предлагают чертежи всем желающим

На YouTube-канале Gasolini появился подробный обзор необычной самоделки из Великобритании. Ультралёгкий и ультрадешёвый спорткар создан с использованием мотоциклетного двигателя, но может быть и электрическим.

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