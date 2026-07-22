Британцы построили дешёвый спорткар и предлагают чертежи всем желающим

На YouTube-канале Gasolini появился подробный обзор необычной самоделки из Великобритании. Ультралёгкий и ультрадешёвый спорткар создан с использованием мотоциклетного двигателя, но может быть и электрическим.
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