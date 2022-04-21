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Astrobotic представила посадочный модуль Peregrine, полёт которого к Луне состоится до конца 2022 года

Astrobotic представила посадочный модуль Peregrine, полёт которого к Луне состоится до конца 2022 года

Коммерческая аэрокосмическая компания Astrobotic представила почти готовый к эксплуатации посадочный модуль Peregrine Lunar Lander, предназначенный для доставки на лунную поверхность грузов для NASA и других клиентов, в том числе — коммерческих компаний.

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