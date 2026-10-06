На чем ездят в КНДР: изучаем автомобили самой закрытой страны мира

На широких проспектах Пхеньяна редко можно заметить автомобиль. Трассы здесь непривычно пусты, но машины в Северной Корее все же есть.
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совдепия в миниатюре
Ну и ???