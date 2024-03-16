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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Сочи» Ротенберг: «Что значит «дружба с «Зенитом»? Чем он может нам помочь? Обыграть нас с минимальным счетом?»

– Клуб сильно обновился в зимнее трансферное окно – и в этом контексте многие снова говорили про дружбу с «Зенитом».

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