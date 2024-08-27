Дождавшись воссоздания инфраструктуры ВСУ на острове Змеиный, ВКС РФ нанесли по ней удар крылатыми ракетами

Российские войска в ночь на 24 августа провели точечное уничтожение военной инфраструктуры противника.
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