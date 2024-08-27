Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дождавшись воссоздания инфраструктуры ВСУ на острове Змеиный, ВКС РФ нанесли по ней удар крылатыми ракетами

Дождавшись воссоздания инфраструктуры ВСУ на острове Змеиный, ВКС РФ нанесли по ней удар крылатыми ракетами

Российские войска в ночь на 24 августа провели точечное уничтожение военной инфраструктуры противника.

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