Atelier Yumia — новая JRPG серии Atelier от Gust Разработчики из Gust и издательство Koei Tecmo оп...

Atelier Yumia — новая JRPG серии Atelier от GustРазработчики из Gust и издательство Koei Tecmo опубликовали первый трейлер новой JRPG из серии Atelier под названием Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned.
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