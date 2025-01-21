На Ямале спасли семью с детьми, у которой на лютом морозе заглох снегоход

В ночное время поисково-спасательный отряд «Ямалспас» села Яр-Сале получил сообщение от дежурного, что в 30 километрах от населенного пункта семья с тремя детьми терпит бедствие в тундре, сообщает департамент гражданской защиты ЯНАО.
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