В Польше хотят оставить себе эвакуированные из Львова картины

Наследники княжеского рода требуют, чтобы исторические полотна больше не покидали страну.Украина может лишиться части ценных полотен, которые в 2022 году временно вывезли в Польшу для сохранности во время боевых действий.
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