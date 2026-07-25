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Царьград

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В Польше хотят оставить себе эвакуированные из Львова картины

В Польше хотят оставить себе эвакуированные из Львова картины

Наследники княжеского рода требуют, чтобы исторические полотна больше не покидали страну.Украина может лишиться части ценных полотен, которые в 2022 году временно вывезли в Польшу для сохранности во время боевых действий.

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