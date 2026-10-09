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В США поддержали победный настрой Дёмина после двух побед «Бруклина» в предсезонке НБА

В США поддержали победный настрой Дёмина после двух побед «Бруклина» в предсезонке НБА

Американский баскетбольный обозреватель Брайан Льюис считает, что первые предсезонные матчи НБА дают российскому защитнику «Бруклин Нетс» Егору Дёмину основания называть себя победителем.

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