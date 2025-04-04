Укрупненные межрайонные медцентры планируют создать в Нижегородской области. О проекте еще более доступной специализированной медицинской помощи рассказал в своем Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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