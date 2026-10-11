"С Трампом что-то пошло не так": В чём заключается главная ошибка главы киевского режима Владимира Зеленского? По мнению учредителя Царьграда Константина Малофеева, финал "Слуги народа" уже близок.
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