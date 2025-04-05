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Российские военные уничтожили украинский завод по производству взрывчатки

Российские военные уничтожили украинский завод по производству взрывчатки

Российская армия уничтожила украинский завод по производству взрывчатки в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

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