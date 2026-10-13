Социальный фонд: досрочная выплата пенсий в ноябре затронет все виды выплат

Рассказываем, какие выплаты придут раньше срока. В связи с предстоящим празднованием Дня народного единства, который ежегодно отмечается в России 4 ноября, Социальный фонд России анонсировал изменение графика перечисления пенсий.
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