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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Влахович о 0:1 от Англии: «Сербия отнеслась к сопернику с очень уж большим уважением. Во 2-м тайме мы увидели, что можем с ними сражаться» 

«Мы сыграли с одним из фаворитов турнира. Нам было очень трудно в первом тайме – отнеслись к сопернику с очень уж большим уважением.

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