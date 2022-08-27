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Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»

Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новое соглашение с «Газпромом»

Болгария отказывается обсуждать с российским «Газпромом» новый договор по газу. Заявление вице-премьера по экономической политике технического правительства Болгарии Христо Алексиева об этом появилось 27 августа на сайте правительства республики.

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