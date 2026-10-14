Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире заявил, что после мирного договора с Азербайджаном территория республики должна составить 29 743 квадратных километра, а для устранения анклавов и эксклавов стороны обменяются точно определёнными участками вдоль границы.
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