Запад не должен уйти от ответственности за Афганистан. Последствия «провального эксперимента»

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов обвинил западные страны в том, что они пытаются уклониться от ответственности за свой «провалившийся эксперимент» в Афганистане и перекладывают ее на соседние государства.
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