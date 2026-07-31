Рубио: США считают МУС нелигитимной организацией

Власти США считают Международный уголовный суд (МУС) нелегитимной организацией. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе заседания кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид, трансляцию ведет телеканал CNN.
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