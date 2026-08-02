Самолет авиакомпании «Россия», летевший в Омск из Санкт-Петербурга, отправили в Новосибирск. Причина - временное закрытие омского аэропорта.
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Самолет авиакомпании «Россия», летевший в Омск из Санкт-Петербурга, отправили в Новосибирск. Причина - временное закрытие омского аэропорта.
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