На фронте продолжаются ожесточённые боевые действия: российские силы продвигаются на нескольких направлениях, включая Херсонское, Запорожское и Покровское, добиваясь локальных успехов, таких как освобождение Новоалексеевки и продвижение к Покровску.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии