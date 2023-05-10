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Закладчика с большой партией наркотиков поймали возле нового ЛДС

Закладчика с большой партией наркотиков поймали возле нового ЛДС

Закладчики начали оборудовать тайники с наркотиками возле строящейся многофункциональной арены. В Новосибирске поймали с поличным мужчину, который оборудовал тайники с наркотиками в лесополосе рядом со строящейся ледовой ареной на левом берегу.

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