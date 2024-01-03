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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Общаясь с нашими спортсменами, ты понимаешь: это мощнейшие и самодостаточные международные старты». Губерниев о Кубке Содружества в Раубичах

С 5 по 7 января в белорусских Раубичах пройдет третий этап соревнований. «С каким же нетерпением мы ждем возобновление биатлона.

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